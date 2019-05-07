الطيران المدني: هذه حقوق العملاء في حال تأخر موعد إقلاع رحلاتهم

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أكّدت هيئة الطيران المدني، أنه من حق العملاء المطالبة بحقوقهم حال تأخرت رحلاتهم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء؛ أنه في حال تأخرت رحلتك وموعد الإقلاع عن الوقت المحدّد للمغادرة يحق لك مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي. © Sabq News قدمت بواسطة
وأضاف الروساء؛ في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، بأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بموقع الهيئة، وفي حال عدم تجاوب الناقل الجوي، التواصل مع الهيئة عبر تطبيق المطارات السعودية أو التواصل عبر الرقم المجاني: 8001168888.
فيديو لطائرة بوينغ التي انزلقت إلى نهر في ولاية فلوريدا
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صناعة السياحة في سريلانكا تترنح بعد تفجيرات كولومبو
ترنحت صناعة السياحة في سريلانكا والتي يبلغ حجمها 4.4 مليار دولار نتيجة عمليات الإلغاء بعد أن تجنب المسافرون زيارة تلك الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تشتهر بشمسها ورمالها بعد التفجيرات الانتحارية المتعددة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلا قبل أسبوعين. وهاجم انتحاريون من جماعات إسلامية غير معروفة على نحو يذكر في سريلانكا كنائس وفنادق فخمة في البلاد في عيد القيامة وقتلوا مصلين وسائحين وعائلاتهم. وأعلن تنظيم ما يمسى الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجمات. وعانت السياحة بعد أن ألغى سائحون من مختلف أنحاء العالم حجوزات في فنادق وطائرات خشية وقوع هجمات أخرى. وتسهم السياحة بخمسة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا. إقرأ المزيد على يورونيوز: مسلمو سريلانكا: رمضان هذا العام ستكون له نكهة أخرى رئيس سريلانكا يتعهد "بالقضاء على الإرهاب" وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائس عاصمتها لدواع أمنية وقال رئيس سريلانكا ماثريبالا سيريسينا في مقابلة يوم السبت "إنها ضربة كبيرة للاقتصاد ولصناعة السياحة أيضا. "من المهم أن تعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل الهجمات كي ينمو الاقتصاد".وتراجعت الحجوزات في الفنادق بنسبة 186 في المئة في المتوسط خلال الأسبوع الذي أعقب الهجمات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك حسبما أظهرت بيانات من مؤسسة فوروردكيز للاستشارات السياحية. وقال كيشو جوميز رئيس مكتب السياحة بسريلانكا لرويترز إن معدل الإلغاء في الفنادق في شتى أنحاء البلاد بلغ في المتوسط سبعين في المئة حتى يوم السبت. وكانت العاصمة كولومبو أكثر المناطق تأثرا بذلك.
Euronews (Ar)
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شاهد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلق على طلب صديقها الزواج منها
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الاثنين إنها تفاجأت عندما تقدم كلارك غايفورد الذي تربطها به علاقة عاطفية منذ وقت طويل بطلب الزواج منها خلال عطلة عيد القيامة وقالت إنها ليس لديها فكرة عن موعد الزفاف. وفي أول إفادة صحفية أسبوعية لها منذ تواتر أنباء الأسبوع الماضي عن خطبتها لجايفورد الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا عن الصيد، قالت أرديرن "فاجأني الطلب". وأضافت أنهما لم يضعا خططا رسمية للزواج. وأشارت أرديرن إلى أن عرض الزواج حدث عندما كانت هي وجايفورد وأفراد الحماية الخاصة بها وبعض السكان المحليين وكلب سرق منها قطع شوكولاتة في مكان "جميل" على تل موكوتاهي في شبه جزيرة ماهيا في خليج هاوكي بنيوزيلندا. وأضافت مازحة "لذلك كان رومانسيا للغاية". وزفاف قادة الدول وهم في السلطة أمر نادر على مستوى العالم وسيأتي زواج رئيسة وزراء نيوزيلندا بعدما اعتبر كثيرون حملها العام الماضي رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية. ويعتني غايفورد (41 عاما) بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر عشرة شهور بينما تدير أرديرن (38 عاما) شؤون البلاد. وأرديرن ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو عام 1990. وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن تضع خاتما حول إصبعها الأوسط خلال مناسبة عامة يوم الجمعة. وقالت أرديرن إنه خاتم جدة جايفورد. وأكد المتحدث باسمها آندرو كامبل أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة. ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج. وقالت أرديرن "لم أكن أحاول إخفاء النبأ الخاص بنا عن أحد لكن مقاس الخاتم لا يناسب الإصبع البنصر ببساطة لذا وضعته في الأوسط". للمزيد على رويترز : شاهد: ضباط شرطة نيوزلانديون يرقصون "الهاكا" في حفل تخرجهم رئيسة الوزراء النيوزلندية تتجهز للعودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة وزيرة نيوزيلندية تتوجه للمستشفى لتضع مولودها وهي تركب دراجة
Euronews (Ar)
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شاهد: تزايد أعداد الفراشات في بريطانيا بسبب الطقس الحار
أدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي في صيف العام الماضي إلى تزايد عدد ثلثي أنواع الفراشات في بريطانيا. ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي ومستمر من أبريل نيسان حتى يوليو تموز من العام الماضي في بريطانيا أدى إلى تزايد أعداد 39 من أصل 57 نوعا من الفراشات مقارنة بعام 2017. وأعلن برنامج مراقبة الفراشات في المملكة المتحدة أيضا في الشهر الماضي أن اثنين من أندر أنواع الفراشات في بريطانيا سجلا أعلى عدد لهما منذ بدء التسجيل في عام 1976. وارتفع عدد الفراشات من نوع (بلاك هيرستريك) المهدد بالانقراض بنسبة أكثر من 900 بالمئة فيما زاد عدد الفراشات من نوع (لارج بلو) بنسبة 58 بالمئة، كما يوضح ماثيو فريث المسؤول بمؤسسة لندن للحياة البرية. إقرأ المزيد على يورونيوز: فراشات وأزهار تزين عرض ألكسندرماكوين في أسبوع الموضة اللندني شاهد: صداقة حميمة تجمع كلبا ببطة في النرويج شاهد: العثور على ثعبان بثلاث عيون في أستراليا شاهد: كيف صارت فرس عربية من أشهر سكان فرانكفورت " في العام الماضي، شهدنا صيفا حارا جدا وفترات جفاف طويلة وكان ذلك جيدا بشكل خاص لمجموعة من الفراشات وهذا شيء يشهد بشكل ما على جهود مجموعة كاملة من المنظمات للحفاظ على الحياة البرية" ومع ذلك لم تكن كل الأخبار سارة إذ أظهرت البيانات أن حوالي ثلثي الأنواع أي 36 من أصل 57 نوعا أظهرت انخفاضا عاما منذ عام 1976 مع تعرض 21 نوعا لانخفاض طويل الأجل. ويتم جمع البيانات من قبل الآلاف من المتطوعين طوال فصل الصيف. وتمت مراقبة 2873 موقعا في عام 2018.
Euronews (Ar)
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فيديو لطائرة بوينغ التي انزلقت إلى نهر في ولاية فلوريدا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.