، تدشين تطبيق "مصحف المدينة" في نسخته الأولى على "أندرويد" و"أبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن كتب التفسير وتسجيلاً لـ4 روايات قرآنية في 10 مصاحف

يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بمدينة الرياض الخميس القادم، تطبيق "مصحف المدينة النبوية" الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي (IOS، Android).

ونوّه الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم، باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم ، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ طباعةً ونشراً وتعليماً، ودعمهما المادي والمعنوي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وقال: المجمع أطلق تطبيق "مصحف المدينة النبوية" في نسخته الأولى على منصتي (IOS، Android)، حيث يتضمن كتب التفسير التي أعدَّها المجمع من التفسير الميسَّر، والميسَّر في غريب القرآن الكريم، وتسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة، وسبعَ ترجمات نصِّية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع، وسبعَ ترجمات صوتية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم التي أصدرها المجمع.

وأضاف: التطبيق يَعْرِض نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية، وهي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والإندونيسية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، والسواحلية، والهوسا، واليابانية.

وأردف: التطبيق يحتوي على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

وكشف "السويلم" أن التطبيق يحوي العديد من الخصائص الابتكارية كذِكْر سبب تسمية كل سورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعَرْضِ نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم، وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

وأشار إلى انفراده عن التطبيقات القرآنية الأخرى المشهورة بمجموعة من المزايا، مثل تمكين المستخدم من خاصية متابعة ورده في قراءة القرآن الكريم وختمه وَفْق تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، وعرض صفحات المصحف بطريقة تقليب الكتاب (flip)، والتقليب التلقائي، وإمكان تمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مغاير عند النقر عليها أو في أثناء التلاوة، وتمييز كلمات غريب القرآن الكريم على صفحة المصحف بلون غير لون خط المصحف، وعرض غريب القرآن مباشرة عند النقر على الكلمة الغريبة، مع تحكم المستخدم في إظهار التلوين أو إخفائه.