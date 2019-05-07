، فتح باب التدريب الصيفي في كافة التخصصات بالكلية التقنية بأبها ،

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صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد القعيد بإقامة فصل صيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ في الكلية التقنية بأبها، لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لاستثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي القادم.
وذكر عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن الفصل الصيفي سيقام في الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في كافة التخصصات التقنية البالغ عددها 13 تخصصًا، مشيرًا إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام رايات في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ.
وأشار آل عثمان إلى أن انتهاء التسجيل سيكون في 16/ 9/ 1440هـ، فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/1440هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12 / 1440هـ، وبما لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية.
وأضاف آل عثمان أن الكلية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي للمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى بداية من تاريخ 26/8/1440، مع الدعوات للجميع بالتوفيق.
فتح باب التدريب الصيفي في كافة التخصصات بالكلية التقنية بأبهاعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-07
صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد القعيد بإقامة فصل صيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ في الكلية التقنية بأبها، لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لاستثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي القادم.
وذكر عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن الفصل الصيفي سيقام في الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في كافة التخصصات التقنية البالغ عددها 13 تخصصًا، مشيرًا إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام رايات في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ.
وأشار آل عثمان إلى أن انتهاء التسجيل سيكون في 16/ 9/ 1440هـ، فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/1440هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12 / 1440هـ، وبما لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية.
وأضاف آل عثمان أن الكلية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي للمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى بداية من تاريخ 26/8/1440، مع الدعوات للجميع بالتوفيق.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
02:21 PM
للإسهام في رفع نسبة القبول من خريجي الثانوية
صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد القعيد بإقامة فصل صيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ في الكلية التقنية بأبها، لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لاستثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي القادم.
وذكر عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن الفصل الصيفي سيقام في الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في كافة التخصصات التقنية البالغ عددها 13 تخصصًا، مشيرًا إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام رايات في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ.
وأشار آل عثمان إلى أن انتهاء التسجيل سيكون في 16/ 9/ 1440هـ، فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/1440هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12 / 1440هـ، وبما لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية.
وأضاف آل عثمان أن الكلية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي للمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى بداية من تاريخ 26/8/1440، مع الدعوات للجميع بالتوفيق.
، فتح باب التدريب الصيفي في كافة التخصصات بالكلية التقنية بأبها ،
المصدر : الخليج 365
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