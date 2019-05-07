، "العدل": ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محامية ،

- 1/2
- 2/2
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميًا ومحامية، بينهم 487 محامية.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الجاري، بلغت 774 رخصة؛ منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.
وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي، قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، كما تقدم بوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، مجموعةً من الخدمات للمحامي؛ ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتيْ "قيد محام متدرب"، وخدمة "انتقال محام متدرب"، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونيًّا.
"العدل": ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محاميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميًا ومحامية، بينهم 487 محامية.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الجاري، بلغت 774 رخصة؛ منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.
وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي، قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، كما تقدم بوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، مجموعةً من الخدمات للمحامي؛ ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتيْ "قيد محام متدرب"، وخدمة "انتقال محام متدرب"، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونيًّا.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
02:11 PM
عدد الرخص الممنوحة خلال العام الجاري بلغت 774 رخصة
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميًا ومحامية، بينهم 487 محامية.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الجاري، بلغت 774 رخصة؛ منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.
وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي، قدّم مجموعةً من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، كما تقدم بوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، مجموعةً من الخدمات للمحامي؛ ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه، وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتيْ "قيد محام متدرب"، وخدمة "انتقال محام متدرب"، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونيًّا.
، "العدل": ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العدل": ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.