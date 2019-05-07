، "بلدية أضم" تضبط وتُصادر كميات من اللحوم مجهولة المصدر ،

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ضبطت بلدية محافظة أضم، ممثلةً في إدارة مراقبة الأسواق، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، ضمن جولاتها اليومية، وتم إتلاف كافة ما تم مصادرته، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكدت البلدية حِرصها على متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة وغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، والتي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية.
يُذكر أن بلدية أضم تُكثّف نشاطها الرقابي من خلال فِرَقها الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ بفرقتين رقابيتين.
وأكدت البلدية دور المواطن والمقيم في التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بمركز 940، أو التواصل عبر حساب البلدية في "تويتر".
"بلدية أضم" تضبط وتُصادر كميات من اللحوم مجهولة المصدرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
ضبطت بلدية محافظة أضم، ممثلةً في إدارة مراقبة الأسواق، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، ضمن جولاتها اليومية، وتم إتلاف كافة ما تم مصادرته، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكدت البلدية حِرصها على متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة وغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، والتي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية.
يُذكر أن بلدية أضم تُكثّف نشاطها الرقابي من خلال فِرَقها الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ بفرقتين رقابيتين.
وأكدت البلدية دور المواطن والمقيم في التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بمركز 940، أو التواصل عبر حساب البلدية في "تويتر".
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
02:11 PM
ضِمن جولاتها اليومية.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين
ضبطت بلدية محافظة أضم، ممثلةً في إدارة مراقبة الأسواق، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، ضمن جولاتها اليومية، وتم إتلاف كافة ما تم مصادرته، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكدت البلدية حِرصها على متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة وغير المرخصة ذات الأثر السلبي على الصحة العامة، والتي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية.
يُذكر أن بلدية أضم تُكثّف نشاطها الرقابي من خلال فِرَقها الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ بفرقتين رقابيتين.
وأكدت البلدية دور المواطن والمقيم في التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بمركز 940، أو التواصل عبر حساب البلدية في "تويتر".
، "بلدية أضم" تضبط وتُصادر كميات من اللحوم مجهولة المصدر ،
المصدر : الخليج 365
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