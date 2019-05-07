، "خيرية الأفلاج" تودع 660 ألف ريال في حسابات المستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقوم على مساعدة نحو 700 أسرة.. برامج توعوية وتثقيفية

كشفت جمعية الأفلاج الخيرية، عن إيداعها مبلغ 660 ألف ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبيّنت جمعية الأفلاج الخيرية، أنها أودعت في حساب الأسر المستحقة للزكاة مبلغ ألف ريال لكل أسرة؛ حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للأسر المستحقة 660 ألف ريال.

يُذكر أن "خيرية الأفلاج" تقوم على مساعدة نحو 700 أسرة بالمحافظة تقدم لهم المساعدات المالية والعينية، كما تنفذ بعض البرامج التوعوية والتثقيفية؛ بهدف تعزيز قدراتهم بالاكتفاء الذاتي وتأهيل أبناء المستفيدين لسوق العمل.