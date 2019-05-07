، استئصال ورم يزن أكثر من 1.5 كجم من بطن مريضة بجدة ،

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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ سيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من آلام حادة في منطقة البطن مع وجود نزيف.
وكانت المريضة قد راجعت طوارئ المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم في الرحم؛ مما استدعى على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم والرحم لإنقاذ حياة المريضة؛ حيث بلغ وزن الورم 1529جم.
وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مضاعفات ولله الحمد، كما قدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز، سعيد الغامدي، شكره للفريق الطبي على ما قام به من جهود.
ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة في مثل هذه العمليات ويزخر بالعديد من الكوادر الطبية المتميزة في عدد من المجالات الطبية.
استئصال ورم يزن أكثر من 1.5 كجم من بطن مريضة بجدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-07
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ سيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من آلام حادة في منطقة البطن مع وجود نزيف.
وكانت المريضة قد راجعت طوارئ المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم في الرحم؛ مما استدعى على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم والرحم لإنقاذ حياة المريضة؛ حيث بلغ وزن الورم 1529جم.
وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مضاعفات ولله الحمد، كما قدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز، سعيد الغامدي، شكره للفريق الطبي على ما قام به من جهود.
ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة في مثل هذه العمليات ويزخر بالعديد من الكوادر الطبية المتميزة في عدد من المجالات الطبية.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
01:39 PM
كانت تعاني من آلام حادة ونزيف.. وحالتها الآن مستقرة
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ سيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تعاني من آلام حادة في منطقة البطن مع وجود نزيف.
وكانت المريضة قد راجعت طوارئ المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم في الرحم؛ مما استدعى على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم والرحم لإنقاذ حياة المريضة؛ حيث بلغ وزن الورم 1529جم.
وتتمتع المريضة حاليًا بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مضاعفات ولله الحمد، كما قدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز، سعيد الغامدي، شكره للفريق الطبي على ما قام به من جهود.
ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة في مثل هذه العمليات ويزخر بالعديد من الكوادر الطبية المتميزة في عدد من المجالات الطبية.
، استئصال ورم يزن أكثر من 1.5 كجم من بطن مريضة بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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