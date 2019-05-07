، إدارة خدمات المستفيدين بالمسجد الحرام توزع وجبات إفطار على الصائمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عمّار بيت الله الحرام رفعوا أكف الضراعة لله بأن يديم أمن هذه البلاد المباركة

قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة خدمات المستفيدين، بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين فيصل بن عبدالله الجودي، أن الإدارة تقوم بهذا العمل ابتغاء ما عند الله - عزّ وجلّ - وتحقيقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٌ)، ومشاركة المجتمع فرحة هذا الشهر الكريم، وتحقيقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل الجهود المميزة خدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

من جانبهم، أثنى عمّار بيت الله الحرام على الحفاوة المقدمة لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - رافعين أكف الضراعة لله - سبحانه وتعالى - أن يديم أمن هذه البلاد المبارك - حماها الله -.