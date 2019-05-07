ساما تحدد أوقات عمل البنوك وشركات التأمين خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1440هـ، للبنوك وشركات التمويل والتأمين.

وذكرت “ساما” أن أوقات العمل اليومية بشأن تعامل البنوك مع الجمهور، ونظام التحويلات المالية السريعة “سريع”، خلال شهر رمضان المبارك تكون من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا.

وأضافت أن إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك تبدأ من نهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو، وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد 06 شوال الموافق 9 يونيو، فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الخميس 07 ذي الحجة الموافق 08 أغسطس 2019، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة الموافق 18 أغسطس.

وأشارت إلى أن مكاتب عمل البنوك في مدينتي الحجاج والمنافذ والمشاعر تبقى مفتوحة بموسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، كما يتوجب على البنوك فتح عدد من الفروع في الأماكن المزدحمة بالسكان، والمنافذ الحدودية والمطارات للعمل خلال فترة الأعياد، مع إخطار “ساما” بأسمائها ومواعيدها.

وأما ما يتعلق بأوقات العمل لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك، فذكرت المؤسسة أن أوقات العمل تكون 6 ساعات عمل مرنة يوميا، تبدأ من 9:30 صباحا حتى 5:30 مساء، وتطبق عليها إجازات الأعياد للبنوك، ويجب عليها فتح فروع في الأماكن المزدحمة والتي تستدعي العمل وقت الأعياد.

وأبانت أن أوقات العمل اليومية في شركات التأمين تكون من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، فيما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من نهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد 06 شوال الموافق 9 يونيو.

وأضافت أنه يجب على شركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة إجازتي العيدين، لتلبية احتياجات المؤمن لهم.