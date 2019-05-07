مضى أسبوعان على اختفاء “شاب الأحساء” الذي فُقد يوم الاثنين الموافق 17 شعبان الساعة السابعة إلا خمس دقائق ليلًا، بعد مغادرته منزل أسرته لجهة غير معلومة.
من جهته، أكد والد الشاب تيسير أحمد محمد القويضي من بلدة المنصورة بشرق الأحساء، أنه أبلغ شرطة الجفر التابعة لمحافظة الأحساء، وجرى فتح بلاغ رسمي يوم الثلاثاء 18 شعبان، ولا زلت الجهات الأمنية وفِرَق تطوعية في المنطقة الشرقية مستمرة في البحث عن الشاب.
وأشار إلى أن ابنه سليم ولا يعاني من أي مرض عضوي ولا نفسي، مؤكدًا أن أسرته تعيش في حالة نفسية شديدة، بحسب “سبق”.
وتناشد أسرة الشاب كل من يعرف عنه شيئًا إبلاغ والده أحمد على جوال رقم 0562271700، أو أي مركز شرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر والد شاب الأحساء المختفي منذ أسبوعين يكشف التفاصيل.. ويوضح حال أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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