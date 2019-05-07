متى نقلت أول صلاة تراويح على الهواء مباشرة من الحرم المكي؟

شهد عام 1397 هـ، نقل أول صلاة تراويح من المسجد الحرام على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية الأولى، ليمثل هذا العام تطوراً في نقل الصلوات على الهواء مباشرة. وكان التلفزيون السعودي في السابق وفقاً لـ “العربية نت”، لا ينقل التراويح بشكل مباشر بل يكتفي بوقف البرامج ثم وضع صورة ثابتة مكتوب عليها عبارة “نتوقف لأداء الصلاة”، حتى جاء العام 1393 هـ والذي بدأ فيه رفع الأذان في التلفزيون مع بث فقرة “من هدي النبوة” ثم توقف البث بعدها لأداء الصلاة.

وفي عام 1397 هـ، نقلت أول صلاة تراويح من العشرة الأواخر لرمضان وكانت ليلة ختم القرآن التي أمّها الشيخ عبدالعزيز السبيل -رحمه الله-، وفي عام 1400 هـ بدأ التلفزيون في نقل صلاة التراويح في كل ليالي رمضان، والتي جذبت أنظار المشاهدين وقتها بشكل لافت. ولقيت خطوة نقل الصلاة مباشرة من الحرم المكي تفاعل المشاهدين، الذين كانوا يحرصون بشدة على متابعتها حيث كانت مشاهدتها تعطي لديهم شعوراً بوجودهم في الحرم، لتكون تلك الخطوة سبباً في ارتباط المشاهدين بالبث المباشر للحرم المكي.