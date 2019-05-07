“الحج والعمرة” تعلن عن مسار إلكتروني للمعتمرين القطريين.. وآخر للمقيمين في قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط إلكتروني للمعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة؛ لتسجيل بياناتهم عبره، لافتة إلى أن على المقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة تسجيل بياناتهم في بوابة “مقام”، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان القطريين القادمين إلى المملكة لأداء العمرة، الوصول عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. ونشرت الوزارة الرابط المخصص للمعتمرين القطريين لتسجيل بياناتهم وهو: https://qatariu.haj.gov.sa، إضافة إلى رابط بوابة “مقام” المخصص للمقيمين في قطر وهو: https://eservices.haj.gov.sa/eservices3 .