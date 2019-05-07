تفاصيل خطة «الهلال الأحمر» التشغيلية لموسم العمرة بالمدينة المنورة لشهر رمضان

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، مع بداية شهر رمضان، تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بالشهر المبارك، في كامل المنطقة لعام 1440هـ، وذلك بناءً على ما اعتمده رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم .

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة المدينة المنورة، خالد السهلي، إن الخطة هدفها تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف، والطرق المؤدية للمدينة المنورة، والتي تبدأ من بداية شهر رمضان المبارك وتنتهي في السادس من شهر شوال .

وأشار السهلي، إلى أن الخطة شملت تشغيل 7 عنايات طبية متقدمة، تتمركز في ساحات المسجد النبوي الشريف في أوقات الذروة، إضافة لتغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي أوقات اليوم، ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 35 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، تحوي أكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز منها 7 فرق عنايات طبية.

وأوضح أنه يقوم على تنفيذ هذه الخطة قرابة الـ 600 متخصص في الإسعاف، وطب الطوارئ من مختلف التصنيفات الصحية لطب الطوارئ، ويتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يوميًا لتغطية صلاة التراويح والتهجد، كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة، مدعومين بما يفوق 60 آلية متقدمة التجهيز، منها عنايات طبية وعدد من سيارات القيادات وسيارات الخدمات المساندة وسيارات الإسعاف المجهزة في مركز الإسناد الآلي والبشري ومركبات النقل غير الإسعافي .

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وأضاف السهلي، أن أكثر من 1300 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال الوجود في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته، ويتكون فريق التطوع النسائي من 800 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الأقسام النسائية و500 متطوع رجالي يعملون في الأقسام الرجالية بالمسجد النبوي في أكثر من 38 موقعًا داخل المسجد النبوي وساحاته .

كما تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة ، كما يشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .

وأوضح السهلي أن هذه الخطة تُدار من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب 40 فردًا بالاعتماد الكامل على الأنظمة التقنية للهيئة، والتي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997، أو عن طريق تطبيق «اسعفني» ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الإلكتروني ومباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها لأقرب مستشفى وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة الكترونية، ويتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الالكتروني وإصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج وفي أسرع وقت ممكن .

واختتم السهلي أنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. معلا بن عليان الجابري والإشراف الفني والتشغيلي من قبل فريق الشؤون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية.