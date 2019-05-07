بالصور.. ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بالرياض- مساء أمس- مفتي عام المملكة، وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء، وجمعًا من الأهالي الذين قَدِموا للسلام على سموه، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.

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بعد ذلك صافح سمو ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم سمو ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن فيصل، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت، والأمير سعود بن فهد الفيصل، والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مساعد بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وأصحاب السمو الأمراء.