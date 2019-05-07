بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تذبح وتوزع «الإبل المريضة» بالمدينة المنورة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، ضبط عمالة مخالفة تذبح الإبل الهزيلة التي تظهر عليها علامات المرض في منطقة المدينة المنورة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ أمانة المنطقة، بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، تمكّنت من ضبط عمالة مخالفة تقوم بجلب الإبل الهزيلة التي يظهر عليها علامات المرض، وتذبحها في الأماكن العامة دون توافر الاشتراطات الصحية.

وأضاف البيان أنّه تمّ إتلاف 1800 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة من الإبل، تمّ ذبحها وتقطيعها وفي طور التوزيع، كما جرى ضبط جمل هزيل في طور الذبح، وتظهر عليه علامات المرض وانتشار الحشرات بجسمه مع التحفظ عليه؛ تمهيدًا لعرضه على الأطباء البيطريين.

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وتباشر أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وبمتابعة من أمين المنطقة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري, خطة شاملة خلال شهر رمضان الكريم, تستهدف تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية التي لها علاقة بالصحة العامة والمنشآت التجارية خلال الشهر الفضيل.

وتعتمد الخطة على تكثيف الرقابة على جميع الأحياء السكنية مع التركيز على المناطق المزدحمة التي تشهد كثافة عالية كالمنطقة المركزية, والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي, وجميع مناطق وجود المعتمرين والزوار؛ لضمان سلامة المواد الغذائية وصلاحيته للاستهلاك, خاصةً في موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة.

وتجري أمانة المنطقة، خلال رمضان، أكثر من 15 ألفًا و890 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية, تشمل فرق العمل والمراقبين العاملين بالبلديات الفرعية والضواحي والإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق, والبلدية النسائية، وعددهم 132 مراقبًا، يقومون بتنفيذ جولات ميدانية يومية على المنشآت والتقيد بالخطة؛ لضمان الوصول لأعلى فعالية في تغطية أكبر عدد من الأنشطة والمنشآت.