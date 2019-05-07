«الأرصاد» تنبِّه لرياح ترابية ورؤية متدنية في نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة، قولها إنّ هذه الحالة الجوية تشمل نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ منطقة المدينة المنورة تشهد اليوم طقسًا غائمًا جزئيًّا مع عوالق ترابية، وتصل درجة الحرارة الكبرى إلى 40 درجة والصغرى 25 درجة، واتجاه الرياح «غربية» وسرعتها تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا/ساعة.

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يأتي هذا فيما تشير التوقعات إلى أنّ تتعرض منطقة مكة المكرمة إلى سحب رعدية شرقية، وتكون درجة الحرارة الكبرى 44 درجة والصغرى 28 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة ما بين 10 و20 كيلومترًا/ساعة، فيما يشهد الطريق الواقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة رياحًا ترابية، ودرجة الحرارة (الكبرى 44 درجة، والصغرى 25 درجة)، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كيلومترًا/ساعة.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل، والشرقية»، وكذلك مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة» تتأثر بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.