بالصور.. «الأمن العامّ» يعزِّز مفاهيم المسؤولية القانونية لمنسوبيه

نظّمت الإدارة العامّة للشؤون القانونية بالأمن العامّ، اليوم الثلاثاء، محاضرةً بعنوان «المسؤولية القانونية لرجل الأمن» كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام ١٤٤٠هـ، وذلك بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري.

وحضر هذه الفعالية، عددٌ من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرط بمدينة الرياض ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المفاهيم القانونية والإجرائية المرتبطة بتطبيقات الأجهزة الأمنية ومهامّ رجال الأمن ميدانيًّا وإداريًّا.