السعودية اليوم / كلية التقنية بنجران تبدأ بتنفيذ دوراتها التدريبية المساندة



نجران 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

بدأت الكلية التقنية بنجران أمس ، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المساندة لأعضاء هيئة التدريب شملت برنامج المشاكل والحلول في تدريس اللغة الإنجليزية التقني والتميز المؤسسي ، ومعايير الجودة ، ومحطات التوليد والطاقات المتجددة ، والتدقيق المالي والضريبة المضافة ، وأمن وحماية الحوسبة السحابية ( الأمن السيبراني ) ، وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق ، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي.

وأكد "آل عتيق" أن التسجيل لازال مستمراً في البرامج التدريبية للمتدربين من خلال نظام "رايات" الذي يشتمل على 15 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات، تتراوح بين 12 و20 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات يومياً، وتستمر حتى الـ 23 رمضان.

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13:53ت م

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