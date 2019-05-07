السعودية اليوم / المرصد السوري : مقتل 8 مدنيين جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفي إدلب وحماة



دمشق 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

قتل ثمانية أشخاص جراء قصف طائرات النظام السوري على ريفي إدلب وحماة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم ،أن ثمانية مدنيين قتلوا خلال اليوم الثامن من التصعيد الأعنف من قبل قوات النظاتم السوري على الإطلاق من حيث القصف الجوي والبري ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل جراء تنفيذ طائرات النظام السوري غارات على قرية رأس العين بريف إدلب الشرقي، لافتا إلى مقتل مدني بقصف طيران النظام الحربي على بلدة معرة حرمة بريف ادلب الجنوبي.

وحسب المرصد ، قتل رجل وزوجته جراء قصف الطيران الحربي الروسي على بلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي، مشيرًا إلى مقتل مواطنة جراء القصف الصاروخي من قبل قوات النظام والذي استهدف قرية الزكاة شمال حماة.

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13:50ت م

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