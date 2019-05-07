السعودية اليوم / أربع محاضرات نسائية في مساجد الرياض في ثالث أيام رمضان



الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة في منطقة الرياض، البرنامج النسائي لشهر رمضان المبارك، الذي انطلق غرة شهر رمضان في مساجد وجوامع مدينة الرياض.

حيث تُقام غداً أربع محاضرات في مساجد وجوامع الرياض بعد صلاة التراويح، تستهلها لمياء بنت سليمان القزلان بمحاضرة بعنوان "الدرر من سورة العصر" بجامع الراجحي بحي الجزيرة، كما تُلقي الدكتورة سلطانة آل الشيخ محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" في جامع دار العلوم بحي الفلاح، وتلقي تهاني بنت عوض الشمري محاضرة بعنوان "فضل الدعاء وضوابطه" بجامع القفاري بحي السلام، وتلقي شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة بعنوان "وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم" بجامع حمد بن عبدالله البابطين بحي قرطبة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهم بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

13:44ت م

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