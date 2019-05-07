السعودية اليوم / أسواق جازان الشعبية تشهد حركة تجارية في أول أيام رمضان



جيزان 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

شهدت الأسواق الشعبية بمنطقة جازان عصر اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حركة تجارية لافتة، حيث حرص المتسوقون على زيارة تلك الأسواق وشراء العديد من الوجبات والمأكولات الشعبية التي يقدمها الباعة، وتشتهر بها المنطقة على مدار العام وتزدهر خلال الشهر الفضيل.

وتحافظ الكثير من الأكلات الشعبية على مكانتها في المائدة الرمضانية بمنطقة جازان، حيث أصبحت أطباقاً رئيسية سواءً في وجبة الإفطار أو السحور.

ولا تكاد بيوت جازان تخلو من وجود "الميفا"، حيث تحرص ربات البيوت خاصة في شهر رمضان على إعداد المأكولات ووجبات الإفطار خاصة "الشوربة الرمضانية"، و" المغش"، إلى جانب إعداد العيش أو الخمير الذي يتكون من حب الذرة التي يتم طحنها عبر المطحنة التقليدية، ومن ثم إعدادها ليتم خبزها، فضلاً عن خبز الدخن وإعداد السمك وكثير من الأكلات الشعبية.

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13:43ت م

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