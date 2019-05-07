السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : 432 قتيلًا و2069 مصابًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس



طرابلس 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم مقتل 432 شخصًا وإصابة 2069 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان إن عدد القتلى في طرابلس حتى آخر أبريل الجاري هو 432 قتيلًا و2069 جريحًا، مشيرة إلى أن كل يوم من أيام العنف يعني المزيد من القتلى أو الجرحى أو النازحين , مضيفة أن الاشتباكات في طرابلس، دفعت أكثر من 50 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم.

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13:36ت م

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