السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة



عرعر 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، زيد بن راكد الرويلي ، بمناسبة تعيينه مديراً لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.

ورحّب سموه في بداية الاستقبال بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ، راجياً له له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وأكد سموه أن المملكة حريصة كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة والأنظمة الدولية المتوافقة معها، منوها سموه بدور المملكة في المساهمة الفاعلة لحفظ حقوق الإنسان على المستوى الدولي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

وأشاد سموه بدور هيئة حقوق الإنسان في نشر الوعي بحقوق الإنسان، ومتابعة إصدار وتطبيق الأنظمة التي تحفظ حقوقه وتعزز معاني العدالة والنزاهة ‏‎وتسهم في تأصيل الحقوق وتعزيزها وحمايتها، مشدداً على ضرورة تعاون الجهات كافة مع الهيئة لتستطيع أن تؤدي دورها النبيل على أكمل وجه.

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13:35ت م

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