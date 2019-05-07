السعودية اليوم / استراتيجية عالمية للوقاية من لدغات الأفاعي



جنيف 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وضع استراتيجية عالمية للوقاية من لدغات الأفاعي ، لخفض عدد الوفيات والإعاقات الناجمة عنها إلى النصف بحلول عام 2030 .

وأشارت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم إلى أن كل سكان العالم في كل القارات معرضون للدغات الأفاعي السامة التي تصيب يوميًا 7400 شخص أي 2،7 مليون شخص سنويا .

وأوضحت أن هذه اللدغات تتسبب في وفاة 380 شخص يوميًا .

وتعرض المنظمة استراتيجيتها أمام اجتماعات الجمعية العامة للصحة العالمية التي تنعقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري.

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13:33ت م

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