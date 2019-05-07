السعودية اليوم / أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية



تبوك 02 رمضان1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية غداً بإمارة المنطقة، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان, أنه سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير المالي للجمعية خلال العام المنصرم كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

ونوه أمين الجمعية بدعم سموه المادي والمعنوي للجمعية منذ انطلاقتها ومتابعة مختلف مشاريعها وأعمالها ومناشطها سواء في مدينة تبوك أو في محافظات ومراكز وقري وهجر المنطقة.

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13:26ت م

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