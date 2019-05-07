

الدمام 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

أعلنت جمعية الأوجام الخيرية للخدمات الاجتماعية في محافظة القطيف، عن تغطية المبلغ المستهدف لـ مشروع "السلة الرمضانية" الذي بلغ أكثر من 100 ألف ريال.

وأوضحت الجمعية أنها تسعى لتوفير بعض المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك لـ 120 أسرة محتاجة مسجلة لديها، مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم الانتهاء من توزيع السلة الغذائية لهذا العام من خلال بطاقة "إهداء" الذكية المشحونة برصيد مالي، ويمكن للمستفيد صرفه من أحد فروع مراكز التسوق التجارية في المنطقة، واختيار ما يلزمه من مواد أساسية في فترات متفاوتة حسب احتياجه.

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13:00ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / 120 أسرة مستفيدة من السلة الرمضانية بجمعية الأوجام الخيرية بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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