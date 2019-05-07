السعودية اليوم / مقتل أربعة جنود وإصابة ثمانية بهجومين منفصلين شمال غرب باكستان



إسلام آباد 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

لقي أربعة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء هجومين استهدفا قوافل لقوات الأمن في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب لقوات الأمن في بلدة "داتا خيل" بوزيرستان في وقت متأخر من الليلة الماضية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن المسلحين أطلقوا النار على دورية لقوات الأمن في بلدة "منظر خيل" المجاورة ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة بجروح، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجومين وتم نقل القتلى والجرحى بالطائرات المروحية التابعة للجيش إلى المستشفى العسكري القريب.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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12:55ت م

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