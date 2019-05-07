السعودية اليوم / خدمات المستفيدين بالمسجد الحرام توزع وجبات إفطار الصائمين على قاصدي بيت الله الحرام



مكة المكرمة 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة في إدارة خدمات المستفيدين, بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين فيصل بن عبدالله الجودي، أن الإدارة تقوم بهذا العمل ابتغاء ما عند الله - عزوجل - وتحقيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ)، ومشاركة المجتمع فرحة هذا الشهر الكريم، وتحقيقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل الجهود المميزة خدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

من جانبهم، أثنى عمار بيت الله الحرام على الحفاوة المقدمة لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - رافعين أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يديم أمن هذه البلاد المبارك – حماها الله -.

// انتهى //

12:42ت م

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