انت الان تتابع تفاصيل خبر في رمضان.. إعلام الإمارات يستضيف "مفكرين" يساهمون بنشر الإلحاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:45 مساءً - على مدى عامين تستضيف شركة أبوظبي للإعلام المملوكة للدولة، ضيوفاً لبرنامجها عرفوا بآرائهم المتناقضة مع الكتاب والسنة، وأثير الجدل حولهم مرات عديدة.

ففي الجزء الأول من برنامج "لعلهم يعقلون" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، ويقدمه الإعلامي السعودي يحيى الأمير، استضافت قناة أبو ظبي في العام 2018، المفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور، ما أثار اعتراضاً كبيراً على ذلك.

ولم يقبل الإماراتيون أن تدعم قناة بلادهم الحكومية برنامجاً يقدَّم ما يخالف التعاليم الإسلامية في أقدس شهر عند المسلمين. وامتد الاعتراض ليشمل خليجيون من السعودية والكويت رفضوا أيضاً أن تطرح قناة رسمية أفكارهم.

الاعتراضات لم تتوقف على البرنامج والضيف بل وصلت إلى حد المطالبة بإقالة مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام علي بن تميم، المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

إذ وجه إماراتيون لبن تميم، العديد من الانتقادات واتهموه بمعاداة الإسلام، كما هددوا بحذف القناة.

وعلى الرغم من النقد والتهديد والاعتراض، عادت القناة من جديد هذا العام، بضيف مثير للجدل ضاربة بعرض الحائط كل ما طالب به الإماراتيون.

وفي الجزء الثاني من البرنامج الذي يعرض في رمضان، استضاف المفكر والباحث السوري علي إسبر، المعروف باسم "أدونيس".

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ظهور أدونيس أغضب الكثير من الخليجيين ما دفعهم للاعتراض عبر "تويتر" بتغريدات ضد هذه الاستضافات، وقالوا إنه "يدنس الإعلام" الإماراتي.

ومن غير المعروف ما سبب استضافة القناة لمفكر مثل شحرور الذي يثير بأفكاره لغطاً واسعاً يصل إلى حدِّ اتّهامه بتحريف القرآن الكريم.

وشحرور أيضاً الذي يطرح نفسه بأنه صاحب مشروع تنويري، يلقى انتقادات واسعة، من قِبل مسلمين ودعاة ورجال دين ومختصين بالشريعة الإسلامية، معتبرين آراءه مخالفة لتعاليم وعقائد الإسلام.

وجاءت شهرة شحرور من تبنيه تفسيرات وآراء حول الشريعة الإسلامية مغايرة تماماً لما هو شائع لدى المذاهب الفقهية الدينية التقليدية، ما يجعله محل جدل على الدوام.

ووصف هاذان الضيفان أدونيس والشحرور بأنهما ينشران الأفكار التي تساهم في الإلحاد، والتشويه والتضليل، وبث السموم الفكرية.

وتواجه الإمارات منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، عام 2004، غزواً فكرياً سريعاً للغاية، يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تُعتبر امتداداً لجيرانها ثقافياً وفكرياً وقبلياً، ويسير بها نحو المجهول، كما تمس الدين بكثير من الأحيان.

كما أخذت المظاهر التي تهدّد بنية المجتمع الإماراتي تزداد خلال السنوات الـ10 الماضية، وظهرت أخرى بشكل علني على لسان مسؤولين رسميين يبتعدون تدريجياً عن الدين والثقافة العربية الأصيلة، والخليجية خصوصاً.

كثير من الإجراءات التي جرت بالفترة الأخيرة دلت على منحدر خطير بالإمارات وأثارت الجدل مثل نُصب تمثال "بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي بالبلاد، وسط مخاوف من تواصل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع.