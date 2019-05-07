شكرا لقرائتكم جمعية البر بأبها تدعم الجهات الخيرية بأكثر من 4 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-07 جمعية البر بأبها تدعم الجهات الخيرية بأكثر من 4 ملايين ريال متابعات الخليج 365 - واس Advertisements اعتمدت جمعية البر بأبها دعم 29 جهة خيرية بمنطقة عسير بأكثر من 4 ملايين ريال، وذلك ضمن برنامج “تعاون”. وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس أن هذا الدعم يأتي ضمن تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية وخدمة لعدد من أفراد المجتمع و توفير متطلباتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن جمعية البر بأبها تنفذ الكثير من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الأسر المحتاجة، داعياً أهل الخير لمضاعفة العطاء في شهر رمضان المبارك.









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