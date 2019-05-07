تعرف على أفضل وقت لتناول السحور

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور فهد الخضیري المختص في علم المسرطنات المسلمین في رمضان بتناول وجبة السحور قبل النوم بفترة كافیة وشرب كمیة من الماء بعد الوجبة بساعتین، للاستمتاع بصوم صحي وعدم الشعور بالجفاف.

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وقال الخضیري خلال برنامجه “كیف الصحة” إنه إذا كان الشخص معتاداً على تناول وجبة ثقیلة على مائدة الإفطار فیكون السحور بعدها بست ساعات، ثم لیصحو قبل الفجر بقلیل لیشرب كوباً من الماء أو اللبن؛ حتى لا يعاني العطش أو الجفاف في نهار رمضان.

أما إذا كان الشخص ينام بعد السحور، فحثه الخضیري على السحور قبل الذهاب للنوم بساعتین على الأقل ولیشرب كوباً من الماء قبل وقت الفجر، لأنه إن تسحر قبل الأذان مباشرة فسیشعر بالعطش بعدها بساعتین حیث سیكون الجسم قد استهلك السوائل الموجودة في الأكل.