2019-05-07

العدل تدعو 165 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للاستعلام عن النتائج عبر هذا الرابط

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة العدل 165 مرشحًا ومرشحة لوظائف في 6 مجالات وعلى المرتبة الثامنة إلى الدخول على بوابة الوزارة (هنا الرابط) والاستعلام عن النتيجة.

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وقالت الوزارة: إن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الوظائف، تأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين.