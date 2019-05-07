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الطيران المدني توضح حقوق المسافرين حال تأخر الرحلات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن حقوق المسافر في حال تأخر موعد إقلاع رحلته عن الوقت المحدد للمغادرة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمرطبات أو مشروبات بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي 3 ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.
ودعت الهيئة إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي (هنا).
وشدد الطيران المدني على أنه في حالة عدم تجاوب الناقل الجوي، فيمكن التواصل مع الهيئة من خلال تطبيق المطارات السعودية للأجهزة الذكية أو الرقم (8001168888).
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