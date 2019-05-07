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أمانة القصيم ترفع الطاقة التشغيلية لمسلخ بريدة النموذجي
متابعات الخليج 365 - القصيم
أنهت أمانة منطقة القصيم رفع درجة الاستعداد والتجهيزات للمسلخ النموذجي بمدينة بريدة تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك، وتضمن ذلك تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات، ورفع الطاقة التشغيلية من خلال دعم الكادر البشري إلى 128 موظفاً، منهم “أطباء بيطريون وجزارون وعمال”، كما تم تخصيص مسلخ متكامل للأهالي لتسهيل عملية الذبح وتقليل مدة الانتظار.
وقد أظهرت إحصائيات الذبح بالمسلخ خلال الأسبوع الماضي أعمال ذبح 5300 رأس من الأغنام، و602 من الإبل، و286 من الأبقار.
وأنتجت أعمال الرقابة البيطرية بالمسلخ من خلال الكشف على المذبوحات تحت إشراف فريق بيطري أعمال إعدام كلي لعدد 13 حالة وإعدام جزئي لعدد 375 حالة وذلك بسبب وجود أعراض مرضية.
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