شكرا لقرائتكم الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-07 الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين متابعات الخليج 365 - متابعة نفت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، سفيرة الإمارات في هولندا، المزاعم القطرية بشأن التمييز ضد القطريين.‎‏ Advertisements وأكدت العتيبة بأن القطريين يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات. وقالت العتيبة خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية بلاهاي.. إن “الإمارات قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية”. وذكرت بأن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.. قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفند مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.