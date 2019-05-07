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بدر العساكر يعلق على استقبال ولي العهد للمهنئين برمضان: شموخ وطن وتقدير قائد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لاستقبال ولي العهد المهنئين بشهر رمضان المبارك في قصر اليمامة بالأمس.
وعلق العساكر على المقطع بقوله “نبضٌ متوحدٌ.. أصالة المواطنة، وقيم القيادة، شموخ وطن، وتقدير قائد”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، قد استقبل بالأمس في قصر اليمامة بالرياض اليوم، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد – حفظه الله – والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
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