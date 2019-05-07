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رسالة مهمة من الأمن العام لـ ضيوف الرحمن

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2019-05-07

رسالة مهمة من الأمن العام لـ ضيوف الرحمن

متابعات الخليج 365- الرياض

وجَّه الأمن العام رسالة مهمة لضيوف الرحمن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال خلالها: “ضيف الرحمن.. سلامتك مسؤوليتنا فاحرص على اتباع التعليمات”.

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وكان مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قام الأربعاء الماضي، بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام، حيث تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.

وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.

وزار الفريق أول “الحربي” مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





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