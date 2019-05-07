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24 ساعة معاناة لبعثة نادي ضمك بسبب تأخر رحلة أبها
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أبها
عانت بعثة فريق كرة القدم بنادي ضمك الرياضي بخميس مشيط من تأخر رحلتها التي كانت متوجهة من مطار حائل إلى مطار الملك خالد بالرياض ومن ثم وصولاً إلى مطار أبها.
وكان من المقرر إقلاع الرحلة من مطار حائل عند الساعة الخامسة من فجر أمس حيث دام التأخر ما يقارب ١٤ ساعة ولم تقلع إلا السادسة مساءً وعند وصول مطار الرياض كان موعد إقلاعهم إلى مطار أبها عند الساعة التاسعة مساء.
وتم تأخير الرحلة مجدداً حتى الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم ولم يتم وصولهم إلى مطار أبها إلا عند الساعة الخامسة فجراً؛ ليكتمل وقت التأخير ٢٤ ساعة ما بين انتظار وإقلاع وهبوط لأسباب غير معروفة من طيران الخطوط السعودية.
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