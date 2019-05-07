تنبيه عاجل: حالة مطرية رعدية على منطقة الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة -الخليج 365:

أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضمن تنبيهاتها الصادرة اليوم، أنّ حالة الطقس في منطقة الباحة ستكون مصحوبة بهطول أمطار رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: مدينة الباحة, ومحافظة وبلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

من جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.