الان تتابع الهيئة الملكية بينبع: 18وظيفة شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر 18 وظيفة تدريبية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من (الرجال و النساء) في كل من (معهد ينبع التقني و معهد اللغة الإنجليزية) لحملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التالية:
1- الهندسة الميكانيكية (بكالوريوس) – رجال
2- الكيمياء (بكالوريوس ) – رجال
3- الهندسة الكيميائية (بكالوريوس ) – رجال
4- المحاسبة (بكالوريوس ) – رجال
5- الهندسة الكهربائية (بكالوريوس ) – رجال
6- سلاسل الإمداد (بكالوريوس ) – رجال
7- إدارة الأعمال (بكالوريوس ) – رجال
8- الرياضيات (بكالوريوس ) – رجال
9- تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية (الشهادة الجامعية المتوسطة ) – رجال
10- تربية بدنية (بكالوريوس ) معهد اللغة الإنجليزية – نساء
وأوضحت أن شروط التقدم إلى الوظائف المتاحة هي:
1- ألا يزيد العمر عن (28) سنة.
2- ألا يقل التقدير عن (جيد جداً) في جميع المؤهلات المطلوبة بالانتظام الكلي.
3- الحصول على شهادة توفل (TOEFL) أو شهادة آيلتس (IELTS).
4- أن تكون المؤهلات امتداد للتخصص.
5- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.
6- مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار اليها في موقع التوظيف.
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