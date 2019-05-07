شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على «نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.