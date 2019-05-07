وزير الثقافة يعين بدر الزهراني رئيساً تنفيذيا لصندوق "نمو" الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قراراً بتعيين الأستاذ بدر بن حسين الزهراني رئيساً تنفيذياً لصندوق "نمو" الثقافي أحد مبادرات وزارة الثقافة التي تم الإعلان عنها في حفل تدشين الوزارة في شهر مارس المنصرم.

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وأكد سمو وزير الثقافة بأن الوزارة ماضية في تنفيذ وثيقة رؤيتها وتوجهاتها وتشكيل الطواقم الإدارية التي ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي بكل تفرعاته ومساراته. مشيراً سموه إلى أن صندوق "نمو" الثقافي من المبادرات الطموحة التي ستوفر الدعم للمبدعين السعوديين من كل الاتجاهات وستمنحهم فرصة ممارسة نشاطهم الإبداعي وزيادة الإنتاج الثقافي السعودي.

ويعد بدر الزهراني من الكفاءات السعودية الشابة التي سجلت نجاحات في وضع الأطر التنظيمية لقطاعات إبداعية مرتبطة بالإنتاج، حيث سبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وساهم في وضع النموذج التشغيلي لمشروع إعادة صالات السينما إلى المملكة، كما أشرف بشكل مباشر على إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الاعلام المرئي والمسموع والمنبثقة من استراتيجية الترفيه المنزلي للفرد والعائلة في المملكة، وقام أيضاً بإعادة هندسة الإجراءات والهيكلة التشغيلية الداخلية للهيئة. وكان الزهراني من الفريق المؤسس لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" لصناديق الدعم بالإقراض ورأس المال المغامر من حيث تطوير النموذج التشغيلي واللوائح ومعايير الحوكمة، وتولى رئاسة إدارة تطوير المشاريع في نفس المركز وساهم مباشرة بدعم أكثر من ١٥٠ شركة ناشئة ونامية في مراحل متعددة وأيضاً أدار محفظة التمويل التي فاقت الـ٢٠٠ مليون ريال. وهو يحمل درجة في الجيوفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال.

يذكر أن صندوق "نمو" الثقافي سيغطي كافة احتياجات المواهب الوطنية ويمنحها القدرة على إنجاز مشروعاتها الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفي ظروف ملائمة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى دعم الممارسين في مختلف القطاعات الثقافية، وفي مجالات إبداعية متنوعة، من الكتابة والتأليف والنشر إلى صناعة الأفلام والمحتوى البصري، وكافة الأفكار الطموحة التي يرغب المبدع السعودي في تحقيقها. وسيتضمن هذا الدعم تركيزاً على تطوير المحتوى المحلي ودعم المواهب المحلية.