محمد بن مسعود - الدمام - تغريدة للهيئة عبر هاشتاق #وش_لك_وش_عليك قالت هيئة تنظيم الكهرباء، إنه لا يحق فصل التيار الكهربائي لعدم السداد خلال شهر #رمضان. جاء ذلك عبر تغريدة لحساب الهيئة على "تويتر" من خلال هاشتاق #وش_لك_وش_عليك. "تنظيم الكهرباء": لا يحق فصل التيار لعدم السداد خلال شهر #رمضان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07 قالت هيئة تنظيم الكهرباء، إنه لا يحق فصل التيار الكهربائي لعدم السداد خلال شهر #رمضان. جاء ذلك عبر تغريدة لحساب الهيئة على "تويتر" من خلال هاشتاق #وش_لك_وش_عليك. Advertisements 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 12:43 PM تغريدة للهيئة عبر هاشتاق #وش_لك_وش_عليك تغريدة للهيئة عبر هاشتاق #وش_لك_وش_عليك قالت هيئة تنظيم الكهرباء، إنه لا يحق فصل التيار الكهربائي لعدم السداد خلال شهر #رمضان. جاء ذلك عبر تغريدة لحساب الهيئة على "تويتر" من خلال هاشتاق #وش_لك_وش_عليك. ، "تنظيم الكهرباء": لا يحق فصل التيار لعدم السداد خلال شهر #رمضان ،

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