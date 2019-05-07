، "غبار نجران" يدفع "المدني" للتنبيه واتباع الإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.