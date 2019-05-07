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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"غبار نجران" يدفع "المدني" للتنبيه واتباع الإرشاداتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-07
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
12:20 PM
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل: نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "غبار نجران" يدفع "المدني" للتنبيه واتباع الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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