، تعاون بين "خيرات" و"مدينة الملك سعود الطبية" و"فودكس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإطلاق حملة #عطائك_باب_البركة والتنسيق بين عدة مطاعم

وقّعت جمعية خيرات، أمس الإثنين، اتفاقيتَي تعاون مع مدينة الملك سعود الطبية وشركة فودكس، في إطار رغبة الجمعية في التوسع بالشراكات الناجحة مع المؤسسات والشركات والمستشفيات، ذات العلاقة وفق الإمكانات المتاحة.

وجاءت اتفاقية جمعية خيرات لحفظ النعمة مع شركة فودكس في مكتب الشركة بالرياض، ووقّع على مذكرة التعاون كل من المشرف العام للجمعية عبدالله السبيعي؛ وأنس الغنام.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق حملة #عطائك_باب_البركة تحقق التعاون المثمر بين المطاعم التالية 12Cups، شاورما كلاسيك، مطعم المنزل النجدي، 32grimp ، جورمية كافيه، فطور فارس، غدوة وعشوة، 4twins، عن طريق توفير كوبونات ووجبات مجانية وتخصيص نقاط بيع لمصلحة الأسر المستفيدة التابعة للجمعية.