، "بي بي سي" بالصور .. كيف احتفى المسلمون بشهر رمضان حول العالم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من استطلاع الهلال إلى التراويح ومن فوانيس مصر إلى تمور السعودية

من استطلاع هلال الرؤية إلى أداء التراويح، ومن الفوانيس في مصر إلى التمور في السعودية، يحتفي المسلمون في شتى أرجاء العالم ببداية شهر رمضان وسط أجواء دينية خاصة، تتجدّد كل عام.

وفي تقرير مصوّر، يرصد موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مظاهر احتفاء العالم الاسلامي بقدوم شهر رمضان، حيث يبدأ من سوق الفوانيس في حي السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة، ويعد الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص المصريون على شرائها.

وفي فلسطين المحتلة، يحتفل الشعب الفلسطيني بقدوم شهر رمضان بإقامة صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى.

وينشط سوق بيع التمور في السعودية، حيث توجد أجواء دينية تميزها عن سائر الدول في المنطقة.

وفي صورة أخرى، يعرض بائع يمني البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان، وتتوالى الصور من جميع أنحاء العالم.