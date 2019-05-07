، حريق يلتهم مضخة مياه 8 قرى بصبيا.. وارتفاع بسعر الصهاريج ،

محمد بن مسعود - الدمام - معاناة بين المواطنين لانقطاع المياه ومَطالب بحلول عاجلة

الْتهم حريق مجهول السبب -مؤخرًا- مضخة المياه بقرى المخلاف بمحافظة صبيا، وهي المضخة التي تُوزع المياه بين حوالي ثمان قرى في المخلاف؛ مما تَسبب في ارتفاع أسعار الصهاريج مع أول أيام رمضان المبارك، بالإضافة إلى معاناة المواطنين بحثًا عن المياه.

وبينما باشر الدفاع المدني مهام الإطفاء فورًا؛ أكد الأهالي في حديثهم لـ"الخليج 365" أن الحريق الذي الْتهم مضخة المياه كان مجهول السبب؛ مطالبين بتركيب عداد كهربائي للغطاس الموجود بالقرب من المضخة القديمة وتشغيله؛ حتى يتم حل موضوع المضخة؛ نظرًا لحجم المعاناة التي يمرّ بها سكان القرى من جراء انقطاع المياه على خلفية الحريق.

وقال عدد من الأهالي: إن المضخة تتعطل بشكل متكرر كل رمضان وهي قديمة جدًّا من عشرات السنين، ويتم صيانتها واستبدال أجزائها أحيانًا؛ ولكنها لم تعد تفي بالغرض، وقد تتعرض لتعطيل متعمد من قِبَل ضعاف النفوس؛ مطالبين بتشغيل الغطاس الجديد وبتركيب العدادات الكهربائية له.