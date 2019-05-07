، "الضمان الصحي" يحدّد أوقات دوام مركز خدمات العملاء في رمضان ،

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حدّدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك: "مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين والأطراف كافة ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة خفّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من 8 ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.
ودعا "المعارك"؛ المستفيدين كافة إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.saوالاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: (920001177) والبريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، لنكد إن" على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.
"الضمان الصحي" يحدّد أوقات دوام مركز خدمات العملاء في رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
حدّدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك: "مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين والأطراف كافة ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة خفّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من 8 ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.
ودعا "المعارك"؛ المستفيدين كافة إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.saوالاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: (920001177) والبريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، لنكد إن" على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
12:10 PM
عمل على فترتين صباحية ومسائية .. و"المعارك": لا تتردّدوا في التواصل
حدّدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك: "مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين والأطراف كافة ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم"، مشيراً إلى أن الأمانة العامة خفّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من 8 ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.
ودعا "المعارك"؛ المستفيدين كافة إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.saوالاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: (920001177) والبريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، لنكد إن" على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.
، "الضمان الصحي" يحدّد أوقات دوام مركز خدمات العملاء في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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