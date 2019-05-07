، "أمير حائل" يستقبل المهنّئين برمضان: "من القلب إلى القلب شهر مبارك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جمْع من المشايخ ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية

هنّأ أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أبناء منطقة حائل بحلول شهر رمضان المبارك.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، بقاعة الاستقبالات بقصر أجا، وبحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.

وقال أمير المنطقة في كلمته: "من القلب إلى القلب شهر عليكم مبارك، شهر مبارك على حائل وأهلها وعلى هذه البلاد الطاهرة أينما كنتم، نسأل الله أن يُعينكم على صيامه وقيامه، وأن يتقبلنا جميعًا إن شاء الله عبادًا صالحين بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير".

وتابع: "نرجو من الله عز وجل أن يُديم على هذه البلاد وعلى ولاة أمرها الصحة والعافية والأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير".

من جهتهم، عبّر الجميع عن تهنئتهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه بالشهر الفضيل؛ سائلين الله أن يُديم على الوطن أمنه واستقراره وأن يحفظ ولاة الأمر ويلهمهم التوفيق.