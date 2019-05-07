، مستشفيات "سليمان الحبيب" تعلن مواعيد رمضان: الطوارئ 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فترتان صباحية ومسائية.. و"الفريان": حالة تأهب قصوى في بعض الأقسام

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مواعيد عمل مستشفياتها ومراكزها الطبية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440هـ؛ إذ إن أوقات العمل ستكون على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك من أجل التيسير على المرضى والمراجعين.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة عبدالعزيز بن محمد الفريان، أن الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، أما الفترة الثانية فسوف تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية من بعد منتصف الليل؛ في حين أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمختبرات والصيدليات ستعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة.

وقال "الفريان": إنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك استقبال المرضى والمراجعين في مختلف التخصصات الصحية، وتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى لأقسام الطوارئ والولادة؛ بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات الحرجة أو الطارئة، وعلى وجه التحديد مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ وحالات الإغماء، بالإضافة إلى الجلطات الدماغية والنزلات المعوية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.

يُذكر أن أقسام الأشعة والمختبر والطوارئ يعمل بها استشاريون متخصصون وعلى قدر عالٍ من التأهيل العلمي والكفاءة العالية، كما أنها مُجَهّزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية المتميزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية وعلى مدار الساعة.